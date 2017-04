Alerta: este bar foi criado para dar spoilers de séries

Alerta: Este texto (e o bar) têm spoilers

Quando grupos de amigos e amigas se reunem ao redor de uma mesa de bar o que menos se espera é que um porta-copos conte o final de sua série favorita, certo? Não no Spoiler.

Aberto há um mês, o espaço localizado em Porto Alegre, se diferencia por espalhar spoilers por todo o ambiente, desde a entrada repleta de post its até os quadros no banheiro.

Criado por Thais Ribeiro Gomes e Taiane Panizzi, duas amigas aficionadas por Netflix, o empreendimento surgiu após elas receberem uma revelação que realmente mudou as suas vidas.

A partir desse inconveniente comentário elas perceberam que na cidade não tinham locais com esse tipo de tema e resolveram abrir um lugar que conta para os frequentadores que a Mãe morre no How I Met Your Mother, o Mr. White consegue sair vivo do Breaking Bad e Jax encontra o Abel em Sons of Anarchy.

Confira abaixo as fotos e os spoilers da nova casa para se beber e descobrir o que acontece em sua série favorita:

