Adidas redefine originalidade em novo anúncio

Com a assinatura “Original is never finished”, a Adidas Originals lança um filme inédito voltado para uma nova geração de criadores, inspirando-os a redefinir o significado de originalidade.

O casting reúne diversas gerações de personalidades visionárias do universo da música, moda, skate, esporte e arte, como Snoop Dogg, Dev Hynes, Stormzy, Mabel, Kareem Abdul-Jabbar, Brandon Ingram, Petra Collins, Gonz e Lucas Puig,

“Tudo o que nós fazemos para a adidas Originals é um trabalho em progresso, exatamente como a verdadeira criatividade.” comenta a Vice-Presidente Global de Comunicações da adidas Originals & Categorias, Alegra O´Hare.

Fortalecendo o conceito de reinterpretar clássicos, o filme traz uma versão da icônica ‘My Way’, de Frank Sinatra, de uma forma diferente da que estamos acostumados.

Entre diversos frames impactantes, O Nascimento de Vênus´, interpretado pela artista e fotógrafa Petra Collins, reinventa o símbolo da beleza de Sandro Botticelli. Em outra cena, o rapper e compositor Snoop Dogg recria a capa de seu álbum ´Doggystyle´ com a clássica cena de perseguição, enquanto faz uma declaração sobre a igualdade de gênero na cultura hip hop, trocando os papéis de seus protagonistas originais e icônicos. Confira:

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.