Adidas cria tênis a prova de cerveja para a Oktoberfest

O festival de cerveja é também uma das festas mais populares (senão a mais popular) da Alemanha. É natural que o evento gere uma comoção imediata em todos os alemães, ainda mais em Munique, onde o encontro acontece, de fato.

Uma das marcas mais tradicionais do país, a Adidas resolveu entrar na onda. A empresa acaba de lançar a linha ‘München Made In Germany’, uma edição especial baseada no grande festival.

E qual a novidade nisso?

A fabricante de moda e material esportivo colocou em seu novo modelo um tecido que repele água (e evidentemente cerveja e vômito).

Quem já foi em qualquer evento que tenha a combinação multidão e bebidas sabe como o tênis costuma voltar para a casa. Veja o vídeo do lançamento da Adidas.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.