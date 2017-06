Ação muda nomes de ruas que homenageiam militares de 64

Pode parecer absurdo, mas no dia em que o golpe militar de 1964 completou 53 anos, 31 de março, as ruas que homenageavam militares que infringiram direitos humanos tiveram seus nomes trocados por ditadores mais conhecidos.

A iniciativa trouxe à tona o fato de que assassinos e torturadores não podem ganhar homenagens oficiais, não importando se mataram dez ou 10.000 pessoas.

A campanha “Ruas da Vergonha” é uma parceira da Cheil Brasil, agência pertencente à Cheil Worldwide, com o Núcleo Memória, que atua nas questões referentes à memória política e à defesa dos direitos humanos.

“Fizemos a comparação para alertar as pessoas de que é um absurdo homenagear qualquer um que matou ou torturou alguém”, completou Maurice Politi, ex-preso político, fundador e diretor administrativo do Núcleo Memória.

Réplicas de placas trazendo os nomes de figuras mundiais como Adolf Hitler, Augusto Pinochet, Benito Mussolini, Jorge Rafael Videla, Pol Pot e Saddam Hussein, conhecidos pelas suas atrocidades e genocídios, foram colocadas por cima das originais.

As ruas escolhidas para receber a ação prestam homenagens a Alcides Cintra Bueno Filho, Filinto Müller, Henning Albert Boilesen, Milton Tavares de Souza, Octávio Gonçalves Moreira Junior e Sérgio Fernando Paranhos Fleury.

Cada placa era um convite para que as pessoas pensassem sobre o assunto e entrassem no site em busca de mais informações. No site é possível conhecer as histórias desses militares e sua atuação durante o Regime Militar.

Também é possível assinar um abaixo-assinado para que as ruas fossem renomeadas. Como para que haja uma mudança em uma rua é necessário 51% de assinaturas dos moradores, o site continua ativo para colher o máximo de assinaturas possível.

A ação é uma continuação do projeto “Ruas da Memória”, lançado em 2015 pela Prefeitura de São Paulo (que alterava o nome de locais que homenageavam repressores, renomeando as ruas com figuras da luta contra a ditadura militar no Brasil).

Fernando Haddad, ex prefeito da cidade de São Paulo, vê a continuação de forma positiva:“Evidentemente é uma continuação, mas com uma mudança qualitativa benéfica, pois mexe com os brios das pessoas”.

