Ação da Petz dá novo sentido para tatuagens de ex

O nome do grande amor foi tatuado no corpo, mas o relacionamento chegou ao fim. E agora, o que fazer? Uma campanha lançada pela rede Petz propõe àqueles que estão com este problema: “Ame de Novo”.

A ação, criada pela Ogilvy Brasil, tem como objetivo incentivar a adoção de animais abandonados, mostrando que o amor de um pet é para sempre.

A partir de uma parceria com o Tattoo You, estúdio de São Paulo, a campanha abordou pessoas que procuraram um profissional para apagar o tatuagens com nome de ex.

E, na hora, veio a surpresa – em vez de passar pelo procedimento, era oferecida a adoção de um cachorro ou gato que tinha na coleira o mesmo nome a ser apagado, fazendo assim com que ele não tenha mais perdido o sentido. Confira baixo a reação das pessoas ao saberem da surpresa:

“O conceito deste projeto – o amor de um pet é para sempre – é muito valioso, porque é de fato verdadeiro. Às vezes, o nosso sentimento por um outro ser humano pode aumentar, regredir, mudar, acabar, nascer, morrer.

Mas por um animal de estimação, não. Só cresce, só aumenta ao longo do tempo e da convivência. E quem tem um cachorro, um gato, sabe disso”, diz o diretor de criação da Ogilvy Brasil, Márcio Fritzen.

Os pets que participaram do vídeo eram da ONG Projeto CEL, que realiza eventos de adoção todos os sábados na unidade marginal Tietê da Petz, em São Paulo, das 14h às 20h.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.