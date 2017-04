Ação da Gol emociona garotinho em jogo da Seleção Brasileira

Companhia aérea oficial da Seleção Brasileira de Futebol, a Gol tem utilizado a emoção do esporte e o apelo da modalidade mais popular do país para engajar consumidores em seus discursos de marketing.

A mais nova ação da companhia realizou o sonho do garotinho Daniel, que recebeu uma missão especial: levar a camisa do jogador Renato Augusto para o jogo contra o Paraguai, na Arena Corinthians, partida que classificou o Brasil para a Copa do Mundo 2018.

Rapidamente o vídeo, postado na fanpage da marca no Facebook, acumulou mais de 2,7 mil compartilhamentos, além de algumas centenas de elogios nos comentários.

