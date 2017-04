Ação da Embratur leva festas juninas brasileiras a Madri

Madri – As festas juninas brasileiras, que comemoram os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro, chegam amanhã a Madri com um programa de nove dias de música e dança, com artistas como Pé de Cerrado e Quinteto Violado e uma grande variedade gastronômica.

As atividades vão até o dia 30 de abril no Centro Cultural Casa do Brasil graças à iniciativa do Instituto Brasileiro de Integração – Cultura, Turismo e Cidadania (IBI) e o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

O objetivo da ação é promover o potencial turístico dessas festividades em cidades como Campina Grande (Paraíba), Caruaru (Pernambuco), São Luís (Maranhão), Mossoró (Rio Grande do Norte), Aracaju (Sergipe), Ceilândia (Distrito Federal).

Depois de atrair mais de 11 mil pessoas em Lisboa, a mostra Brasil Junino, que mais adiante viajará a Roma e Paris, contará com exibições de filmes, exposições fotográficas das principais festas juninas brasileiras e uma ampla programação cultural.

Além disso, haverá apresentações artísticas em alguns dos lugares mais frequentados de Madri.

O grupo Os Gonzagas inaugura a programação amanhã, junto a outros artistas como Pé de Cerrado, Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba, Balé Flor do Cerrado e Mateus e Catarina.

Outras atrações serão Quinteto Violado – que conta com dois Grammy Latino -, Quadrilha Junina Raio de Sol e Matulão, entre outros.

De 22 a 29 de abril, o público poderá aproveitar atrações musicais e danças, bem como visitar a exposição que mostra imagens das principais comemorações e as coloridas barracas típicas da festa.