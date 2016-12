Ação da Ben & Jerry’s troca sorvete por material escolar

Para começar o ano mobilizando as pessoas a realizarem uma boa ação, as sorveterias Ben & Jerry’s de São Paulo e Rio de Janeiro recolherão material escolar e de artes para doação em ambas as cidades.

Para participar, basta levar a qualquer umas das lojas indicadas objetos como cadernos, fichários, tinta guache, pincel, mochilas, entre outros, e trocar por uma bola de sorvete do sabor Strawberry, na casquinha ou no copinho.

A ação, que começou segunda-feira (26/12) e vai até o dia 20 de janeiro, beneficiará crianças de ONGs com cunho educativo.

Confira abaixo a lista de lojas participantes:

Ben & Jerry’s Oscar Freire:

Local: rua Oscar Freire 957, Jardins, SP

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados de 10h às 20h

Telefone loja: (11) 3213-9127

Ben & Jerry’s Shopping Anália Franco:

Local: Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo, Piso Lírio, loja 7475

Horário de funcionamento: de segunda a segunda, das 10h às 22 horas

Telefone: (11) 2672-5003

Ben & Jerry’s Iguatemi Campinas:

Local: Av. Iguatemi, 777, Piso 1- Vila Brandina, Campinas

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Telefone: (19) 3294-0037

Ben & Jerry’s Conjunto Nacional:

Local: Av. Paulista, 2.073, loja 124 – Conjunto Nacional

Horário de Funcionamento loja: de segunda a domingo, das 10h às 22h

Ben & Jerry’s Morumbi:

Local: Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos de 14h às 20h

Telefone: (11) 2172 2002

Rio de Janeiro

Ben & Jerry’s BarraShopping:

Local: Av. das Américas 4666, loja 216 C – Piso Américas

Horário de funcionamento: De segunda à sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h

Telefone: (21) 3089 1352

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.