8 marcas que acertaram na hora de usar memes como propaganda

São Paulo – Construa a seguinte cena: o ano é 2035 e na aula de história do Brasil o professor ensinará sobre o começo dos anos 2000 no país. O material escolhido para explicar o assunto são “memes históricos”. Parece piada – e é -, mas essa situação não está nada distante da realidade.

Elaborado com poucas palavras e de maneira cômica, normalmente viralizados pelo Twitter, os memes são hoje a principal ferramenta de comunicação na internet e o brasileiro é reconhecido mundialmente como o povo mais criativo e pioneiro nesse assunto, com direito até a ter saído vitorioso da “1ª Guerra Memeal“, em 2016.

O alcance desses conteúdos nas redes sociais é tão representativo e presente no dia a dia das pessoas, que agora até as marcas usam o método como estratégia de marketing.

Apesar dos memes serem passageiros, é só um internauta inventar a piada e ela se espalhar por toda a internet, que as empresas aproveitam a oportunidade e começam a usá-lo. E resultado não poderia ser melhor.

Veja a seguir como as empresas fizeram dos memes uma categoria de propaganda e inspire-se:

1. Netflix

A popular plataforma de streaming é a principal referência de marcas que adotam um tom descontraído em suas peças publicitárias, inspiradas pela internet.

Um dos casos mais emblemáticos foi quando a produção de “Orange is the New Black” convidou uma das maiores figuras das redes sociais brasileiras, Inês Brasil, para participar do teaser da 3ª temporada da série.

Conhecida por sua postura nada convencional, Inês Brasil ficou famosa após seu vídeo de inscrição no Big Brother de 2013 ganhar as redes sociais.

Em sua participação em “Orange is the New Black” a cantora, compositora, dançarina e vlogueira interpreta uma presidiária.

Outra ação certeira da Netflix com os memes foi quando a clássica cena de “Pulp Fiction”, em que o personagem Vicent, interpretado por John Travolta está confuso, virou piada nas redes sociais – 20 anos depois do lançamento do longa.

O objetivo da brincadeira era mostrar situações em que as pessoas ficam confusas, como quando não lembram onde estacionaram o carro.

A plataforma de filmes aproveitou a oportunidade para dar risada de uma realidade comum entre os usuários: a dúvida sobre o que escolher para assistir.

2. Cemitério Jardim da Ressurreição

Pode parecer macabro, mas a empresa que tem as melhores ideias publicitárias a partir de memes é um cemitério.

Localizado em Teresina, no Piauí, a marca só ficou conhecida nacionalmente após uma ofensiva nas redes sociais com memes.

Um exemplo foi quando as páginas da internet começaram a compartilhar a piada “como você está em uma escala de…”.

No embalo dos compartilhamentos, o cemitério usou suas estátuas para repetir a brincadeira.

3. Club Social

A marca de bolachas se inspirou em uma das maiores sensações do momento no Facebook, a página “Coisas com Sentimentos“. Com uma proposta descontraída, os criadores fazem trocadilhos com nomes de objetos.

Na semana passada, a empresa alimentícia postou a sua versão do “Coisas com Sentimentos”:

4. Kit Kat

A marca de chocolates foi rápida ao perceber o aparecimento dos memes, em 2014.

Uma das peças da empresa usava aquela que é considerada a primeira famosa “zueira da internet”: o TrollFace. Esse meme possui diversas definições, mas geralmente faz referência a uma pessoa sacana e que só quer causar confusão.

Na propaganda da Kit Kat, os personagens estão com uma máscara do TrollFace.

5. OLX

A empresa de delivery online também entrou na onda da internet, quando um vídeo de uma criança quase sendo esmagada por um forninho tomou conta das redes sociais.

Nessa peça, a empresa aproveitou a piada para também viralizar nas redes.

6. Oreo

O biscoito Oreo decidiu entrar em uma das grandes brigas da internet: se o certo é biscoito ou bolacha. A marca resolveu responder a uma youtuber, a Jout Jout, que fez um funk respondendo a esse questionamento.

A peça publicitária, que pode ser vista aqui, teve 47 mil visualizações e toda a internet foi à loucura.

7. Olla

A marca de camisinhas é reconhecida nas redes sociais por suas campanhas que envolvem trocadilhos ou piadas. Uma das estratégias foi na primeira semana de 2016, quando o meme “diferentona” tomou conta de toda a internet.

A ideia da piada é ironizar frases ditas por pessoas que acham que apenas elas fazem ou dizem alguma coisa.

A equipe de marketing da Olla, percebendo a oportunidade de alcance com essa piada, não perdeu tempo para posicionar a marca na brincadeira.

8. Giraffas

Famosa na internet por suas ideias com memes, a marca de fast food não perdeu tempo na “guerra” de memes travada nas redes sociais depois que o Bob’s perdeu o direito de usar a marca Ovomaltine em seu milk-shake.

Agora, o nome só pode ser encontrado na bebida do concorrente McDonald’s.



Como o Giraffas não estava diretamente envolvido na disputa, ele aproveitou a oportunidade para também chamar atenção.