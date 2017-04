5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Debate com cerveja – A Heineken resolveu criar um experimento social e colocou cara a cara duas pessoas com visões de mundo opostas. A ideia era promover um debate saudável. Claro, uma cerveja gelada do lado para tornar tudo mais fácil.

Hollywood – O Oscar baixou na nova campanha feminina da Calvin Klein. O vídeo em preto e branco da marca contou com direção da premiada Sophia Coppola e ainda tem a atriz Kirsten Dunst na frente das câmeras, além de outras atrizes e modelos.

Alguns dólares a mais – A nova bolsa de couro azul da grife espanhola Balenciaga ganhou alguns memes por aí. É que a bolsa, de alguns milhares de dólares, é bem parecida com a sacola de feira da sueca Ikea, essa custando centavos de dólar. Até a Ikea aproveitou a chance para brincar um pouco.

Pizza quentinha – A Pizza Hut vai usar o sistema de geolocalização dos smartphones para se comunicar com os consumidores no Brasil. Anúncios com promoções vão começar a aparecer para quem passar perto de algum restaurante da marca.

Ajuda preciosa – Em campanha com o Facebook, o grupo Alcoólicos Anônimos criou um bot que interage com usuários no bate-papo. O robô auxilia quem procura ajuda em uma primeira etapa, além de indicar horários, telefones e endereços. O resultado foi muito positivo, aumentando a busca por ajuda profissional.