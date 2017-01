5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira as principais notícias da semana no mundo do Marketing e da Publicidade:

Oscar – O filme Deadpool quer deixar de ser apenas um filme sobre um anti-herói da Marvel e virar um filme indicado ao Oscar. E as indicações a outros prêmios sugerem que isso pode acontecer. O ator Ryan Reynolds postou em seu Twitter a campanha oficial da película, no estilo “For Your Consideration” para a Academia.

Sem nudez – Tudo mudou na nova vinheta da Globeleza da Globo, para o Carnaval 2017. A nudez e o glitter deram lugar às roupas. Além disso, a vinheta deixou de focar somente no samba da Sapucaí e passou a contemplar a pluralidade do Carnaval brasileiro, como axé, frevo e maracatu.

Nova marca – Anúncios de vagas de emprego na Amazon “denunciaram” as intenções da empresa: ela pretende criar a sua própria marca de roupas e materiais esportivos. Não é a primeira vez que a Amazon cria uma marca do varejo para vender em sua própria loja.

Sem crise – A marca de catuaba Selvagem soube gerir uma crise com profissionalismo e simpatia. Quando um vídeo viralizou, trazendo supostas larvas dentro da garrafa, a marca soube responder ao problema.

Café + uísque – A marca americana Jack Daniel’s, famosa por seu uísque Tennessee, decidiu lançar o seu próprio café. Com torra média e do tipo Arabica, o café terá aroma de uísque, mas não será alcoólico.