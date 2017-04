5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

De volta – O famoso chocolate da Turma da Mônica, produzido pela Nestlé nos anos 90, vai voltar. Mauricio de Souza anunciou a novidade durante um evento no Rio. Sua empresa busca novo parceiro para relançar o produto no mercado.

De volta 2 – Já a Bandai vai relançar a versão original do seu pet virtual Tamagotchi. Febre no Brasil e no mundo, a marca japonesa volta com o brinquedo original após 20 anos.

Girl Power – Uma garota de cinco anos conseguiu mudar a Gap. Após uma menina americana reclamar da absurda e ilógica divisão de roupas nas lojas (“para meninas” e “para meninos”), o CEO da empresa respondeu à carta prometendo providências.

Acusação – Uma designer brasileira está processando os responsáveis pelo Aeroporto do Galeão, no Rio. Ela alega que houve plágio de seu trabalho no “novo” logo do aeroporto, criado em 2014.

Frango + cerveja – O KFC no Brasil anunciou que passará a vender chopp Heineken. A parceria estreia com uma promoção que levará consumidores para a final da Champions League, em Cardiff.