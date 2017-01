5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira as principais notícias da semana no mundo do Marketing e da Publicidade:

Terceira idade – O Burger King no Brasil lançou o primeiro combo de fast food voltado para a terceira idade. O King Senior traz dois combos Whopper pelo preço de um. Idosos acima de 70 anos, acompanhados, podem comprar o produto. A ideia da marca é promover a inclusão da terceira idade na sociedade e fazer com que amigos e familiares façam mais passeios juntos.

Paris 6 – Um vídeo de uma mulher caindo em um “rio” em frente ao restaurante paulistano Paris 6 foi o grande viral da internet. A marca deu uma aula de como lidar com a situação. Mas o público também pediu que o manobrista, o “herói” ignorado da noite, também fosse recompensado. O restaurante decidiu se pronunciar.

Polêmica – O prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) resolveu colocar um ex-piloto de F1 para falar do aumento de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Emerson Fittipaldi fez um comercial para o programa “Marginal Segura” e apela para o bom senso dos motoristas.

Sem racismo – A nova campanha de verão da Skol promove uma mensagem de união e diversidade. Com o mote “Redondo é sair do seu quadrado”, a marca de cerveja pede mentes mais abertas e menos racismo.

Unificadas – A Coca-Cola no Brasil apresentou os detalhes da nova estratégia mundial de marca única Coca-Cola, que começou com a unificação da publicidade de todas as versões do refrigerante e agora tem seu ápice com a mudança das embalagens.