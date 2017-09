5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias no mundo do Marketing e da Publicidade na última semana:

John Lemon – A marca de bebidas vendida na Europa vai ter de mudar seu nome após vitória judicial de Yoko Ono. A artista, mulher de John Lennon quando o ex-Beatle foi assassinado, entrou na justiça contra a empresa. Para ela, estavam usando o nome de seu marido de modo ilegal.

Danos materiais – GM e Nissan entraram em novo capítulo na justiça, em problema que vem desde 2010. Na época, a GM reclamou de uma campanha da Nissan no Conar e conseguiu que ela fosse suspensa. Agora, a marca pede reparação por danos materiais e quer que a concorrente pague todos os custos do longo processo.

Era piada – Nos Estados Unidos, outdoors dizendo que “a Netflix era uma piada” levantaram dúvidas: ação da concorrência? Ataque direto? Mas, durante a transmissão do Emmy, foi revelado que era uma campanha da própria marca, para divulgar seus novos especiais de comédia.

Café da manhã – A Nestlé lançou no Brasil um produto inédito que mistura cereal e granola. Segundo a marca, a primeira combinação do tipo. Em duas versões: com cereal Nescau (voltado para crianças) e com cereal Cheerios.

Sem homofobia – Marca reagiriam contra a decisão de um juiz do Distrito Federal que abriu espécie de brecha para legalizar a “cura gay”. Além de marcas como Google e Absolut, governos de estados como Minas Gerais e Pernambuco também manifestaram repúdio ao caso.