5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias no mundo do Marketing e da Publicidade na última semana:

Para maiores – O Procon-SP decidiu multar o canal HBO em mais de dois milhões de reais após a emissora transmitir o filme de animação “Festa da Salsicha” em horário diurno e sem avisar adequadamente que a classificação indicativa era para maiores de idade. A animação, do ano passado, traz palavrões, temas adultos e conteúdo sexual. Nada de filme da Disney, portanto.

Falhas – A nova campanha da Diesel traz imagens, movimentos e música poderosos. Celebrando as falhas, a marca fala sobre viver sem arrependimentos e sem ter medo de mostrar imperfeições. A bela campanha traz a canção mais famosa de Édith Piaf.

Novos anúncios – Com previsão de chegar ao Brasil nos próximos meses, o novo formato de anúncio do Facebook “imita” os tradicionais catálogos de compras impressos. A ideia é permitir um anúncio que inspire consumidores que gostam do ato de folhear imagens e sugestões, salvando a compra para mais tarde.

Cafeína – No Japão, a Coca-Cola lançou uma nova versão que traz metade das calorias e 50% mais cafeína. A Coca-Cola Coffee Plus não tem previsão de chegar ao Brasil. A marca criou uma bebida que mantém o gosto da Coca normal, mas que também deixa o gostinho de café na boca.

Segunda temporada – Para divulgar os novos episódios de “Stranger Things”, a Netflix resolveu homenagear clássicos cult, do terror e do suspense dos anos 80. Pôsteres da série fizeram uma releitura dos pôsteres dos filmes como “Tubarão”, “A Hora do Pesadelo” e “Alien”.