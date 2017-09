5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias no mundo do Marketing e da Publicidade na última semana:

Novos lanches – O Outback Brasil lançou três novos hambúrgueres em seu cardápio, mas por tempo limitado. As novidades são inspiradas nos petiscos da casa, como as famosas bloomin’ onions.

Contra o abuso – Um grupo de publicitárias criou uma campanha para combater o abuso contra mulheres nos transportes públicos. A ação traz cartazes que podem ser baixados de graça e depois impressos e colados.

Menos plástico – A Coca-Cola criou uma campanha nacional para anunciar o retorno das garrafas plásticas retornáveis. A ideia é ajudar o meio ambiente e também o bolso do consumidor. Uma promoção permite juntar tampinhas e uma garrafa vazia em troca de uma garrafa cheia.

Consumidores – Uma pesquisa mostrou que o potencial de consumo das favelas brasileiras é bilionário. O estudo mostra os principais setores e potenciais das dez maiores comunidades do País.

À prova de cerveja – A Adidas resolveu entrar na onda do festival de cerveja de Munique. A empresa lançou a linha “München Made In Germany”, uma edição especial baseada no evento. O tênis é à prova de líquidos: água, cerveja, vômito.