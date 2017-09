5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias no mundo do Marketing e da Publicidade na última semana:

Cara nova – O Google resolveu dar uma cara nova ao YouTube. O logo da plataforma foi renovado, assim como o design das versões mobile e desktop. Ainda reconhecível com as cores branca, preta e vermelha, ele leva o o desenho do “tube” para a frente da palavra e inclui um botão de “play”.

Comida em casa 1 – Um novo estudo do Ibope revelou que o uso de apps de comida delivery ainda é pouco comum no Brasil. A pesquisa ainda mostrou que o iFood é o app mais usado pelos consumidores na hora de pedir comida pelo celular.

Comida em casa 2 – Já o Burger King lançou o seu serviço delivery no Brasil. Em parceria com iFood e SpoonRocket, a entrega ainda está restrita a alguns bairros de São Paulo, mas a marca promete expandir o serviço a partir de 2018.

Apple X Samsung – Um estudo nos Estados Unidos mostrou que 7 entre 10 consumidores da Apple e donos de iPhone jamais pensariam em comprar um smartphone de outra marca. Nesse sentido, são os consumidores mais fiéis – e que mais se importam com o fator “grife”.

Grátis – Um evento da Lindt em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir desse fim de semana vai dar chocolate de graça para degustação aos consumidores. A iniciativa faz parte do evento que promete mostrar o processo de confecção do famoso chocolate.