5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias no mundo do Marketing e da Publicidade na última semana:

Passado – Na final do Masterchef, programa de culinária da Band, o Carrefour se meteu em uma saia justa. É que a marca é fornecedora dos alimentos e produtos usados nas receitas. Uma das participantes reclamou, no meio da prova, que o coco estava azedo. O assunto foi parar no topo dos comentários no Twitter.

Mais gastos – Um estudo inédito do Google Brasil sobre a Black Friday (ainda longe: somente em novembro) mostra que a expectativa é de mais consumo. Os gastos devem crescer 20% em relação a 2016, tornando esse ano o mais bem sucedido da data.

Sem estrangeiros – A rede alemã de mercados Edeka criou uma ação impactante em Hamburgo: para falar contra a xenofobia e o racismo, a marca mostrou o que aconteceria se todos os produtos estrangeiros desaparecessem das prateleiras. Não ia sobrar muita coisa.

Sem querer? – O McDonald’s da Austrália passou por cima da Apple: em nova campanha, usou imagens do novo iPhone 8, a ser anunciado oficialmente em setembro. A marca tirou as imagens de um jornalista no Twitter especializado nesse tipo de furo jornalístico.

Briga – No Superior Tribunal de Justiça, uma briga entre Bacardi (dona da marca Martini) e a marca Contini. A primeira acha que sua concorrente escolheu um nome parecido de propósito, além rótulo e características da embalagem parecidos. A Contini não vê problema em usar um nome diferente.