5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira, a seguir, as principais notícias da semana em publicidade e marketing.

Homem de bolsa – Pela primeira vez na história da Chanel, um homem estrelará uma campanha de bolsa. O rapper Pharrell Williams estará nos anúncios que chegam em abril de 2017, pelas lentes de Karl Lagerfeld.

Pão-duro – Na nova campanha da Marisa, a empresária Patrícia Abravanel resolveu brincar com o pai Silvio Santos. Ela disse que o pai dava dinheiro para as pessoas, mas que, com as filhas, ele era mão-fechada.

Novo lanche – No Bob’s, um novo sanduíche no cardápio promocional. A marca lançou no Brasil o Big Barbecue dentro da promoção Super Oferta.

Terceira idade – Em uma campanha “não-oficial” da Adidas, um senhor em um asilo sonha com uma vida de liberdade, relembrando seus tempos de esporte. Criado por um estudante alemão, o comercial fez sucesso e emocional usuários no YouTube.

Hora de economizar – Uma pesquisa da Kantar revelou que os brasileiros pretendem economizar mais em 2017. 8 entre 10 querem guardar mais dinheiro esse ano, além de tentar aumentar a renda.