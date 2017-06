5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Perdeu o que rolou de mais interessante no mundo das marcas? Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Tamanho é documento? Para lançar seu cachorro-quente no Brasil, o Burguer King perguntou para o povo: “o que é mais importante: o tamanho da salsicha ou como se faz?” Quer saber o que as pessoas responderam? Então veja a matéria sobre a novidade da rede de fast-food.

Elas não aprendem. Achou que as marcas aprenderam que não dá para enganar o mundo? Errou. Uma publicação da Nike em homenagem ao jogador de futebol Cristiano Ronaldo trouxe uma foto do astro ainda criança. A original trazia o menino usando um blusão com grande logo da Adidas. A Nike achou melhor cortar o símbolo da publicação.

De novo a Netflix. Para o lançamento da nova temporada da série Orange Is The New Black, a Netflix reuniu Valesca Popozuda, Inês Brasil e a socialite Narcisa Tamborindeguy em uma mesma campanha. Nem precisamos dizer como a internet reagiu, né?



Ousadoria Fashion. O e-commerce de beleza Zattini, da Netshoes, está lançando a nova temporada de Ousadoria Fashion, sua websérie de beleza. A principal novidade é Giovanna Antonelli, que será anfitriã.

Appocalipse. Em um vídeo apresentado em sua conferência desta semana, a Apple imaginou um mundo no qual apps de iPhone começassem a desaparecer. O apocalipse descrito no vídeo parece um cenário bastante realista.