5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Perdeu o que rolou de mais interessante no mundo das marcas? Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Amor, não morte — Encomendado por uma empresa de telecomunicações do Kuwait, chamada Zain, um anúncio viralizou no Oriente Médio. A campanha exorta os espectadores a responder ao terror com clemência e amor. Assista ao vídeo aqui.

Não caiu bem — Prestes a abrir seu primeiro restaurante na Bélgica, Burger King fez uma campanha perguntando quem é o rei: se a rede de fast food ou Philippe, o rei da Bélgica. O rei não havia sido consultado sobre a ação–e não gostou nem um pouco.

Protesto — Não é de hoje que a Ben & Jerry’s, marca de sorvetes americana, não se cala quando o assunto é respeito ao direito dos gays. Após a proibição de casais do mesmo sexo na Austrália, a rede parou de vender duas bolas de um mesmo sorvete. Tudo isso para mostrar que, seja no sorvete ou no amor, nem todos os australianos são livres para escolher.

Aula — A queridinha House of Cards, série da Netflix, chegou com nova temporada na plataforma de streaming. Relembramos cinco aulas de social media que a equipe da Netflix deu para divulgar a série.

Nova embalagem — A Nestlé anunciou a chegada de sacos recheados de Prestígio. São 14 mini bombons em uma embalagem prática.