5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Perdeu o que rolou de mais interessante no mundo das marcas? Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Não é do Mouro – Um dos destaques foi a “revelação” de que um popular texto que circula nas redes sociais de autoria supostamente atribuída ao juiz Sérgio Moro é na verdade de um comercial da Coca-Cola de 2011, criado pela agência argentina Santo.

Para gargalhar – O canal de humor Porta dos Fundos resolveu satirizar o mundo dos influenciadores digitais. Simulando um talk show, a entrevistadora tentar tirar alguma coisa de uma influenciadora digital, como uma habilidade especifica.

A culpa não é da vítima – A entidade Womanity Foundation lançou uma campanha sobre a “culpa” das roupas e o estupro. A campanha quer mostrar que casos de estupro nunca tiveram qualquer relação com a vítima ou com as roupas que usavam, mas sim com o próprio agressor.

Já vai tarde – A chamada “Geração Canguru” levou uma cutucada para sair da casa dos pais. Na ação da FCB Brasil para o portal de imóveis Zap, é apresentada uma série de livros com dicas para os pais presentearem seus filhos, dando indiretas para que eles busquem seu próprio apartamento.

Mudança de ares – Old Spice deixou de lado velhas fórmulas em seu novo comercial. Famosa por comerciais estrelados Terry Crews e personagens musculosos, a marca começou a usar “personagens animais” para comunicar suas novidades.