5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Polêmico – O novo comercial da Skittles nos EUA foi tão ousado, polêmico, estranho e bizarro que a marca decidiu tirá-lo do ar. O vídeo traz um homem adulto ainda ligado à sua mãe por um cordão umbilical. A campanha, engraçada, tem ares de filmes de terror.

As mais amadas – Um novo estudo revelou as marcas mais amadas pelos jovens americanos da geração Y, os millennials, em 2017. Na lista, marcas como Nike, Coca-Cola e Amazon.

Novo sabor – A Pepsi vai lançar nos EUA um novo sabor, em edição limitada para o verão. Pepsi Fire tem o peculiar sabor de canela. Quem já experimentou não gostou muito do resultado.

Novo sabor 2 – Já a Garoto lançou um novo sabor de seu chocolate Baton: Shake. O chocolate, com mais leite na composição, vem recheado com creme à base de frutas e cereal, buscando inspiração no café da manhã.

De cara nova – O suco Mupy, à base de soja e famoso por seu suco em saquinho, renovou a sua identidade visual. A marca apresentou novo logo, novas embalagens e novos formatos, ganhando ares mais modernos.