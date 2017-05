5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Macarrão – E o famoso macarrão com queijo chegou ao Brasil. O Mac&Cheese da Kraft, tão popular nos EUA, chegou às prateleiras nacionais com três sabores: cheddar, queijo americano e quatro quejos.

Dia das Mães – Duas pesquisas inéditas revelam muito sobre o consumo no Dia das Mães de 2017. Um estudo do Google mostrou, por exemplo, que 4 entre 10 brasileiros ainda não sabem o que comprar para suas amadas. Já uma pesquisa do Ibope, feita a pedido do Google, descobriu que o valor médio dos presentes será de 453 reais.

Parceria – Duas marcas muito queridas do público decidiram se unir, ainda que por tempo limitado. O Starbucks Brasil incluiu em seu cardápio um novo cookie recheado com Nutella.

Novas batatas – Já o Outback promoveu o seu novo Festival de Fries com duas novas versões de suas famosas batatas fritas. No cardápio, as Aussie Blue Cheese Fries e as Aussie Cheese Chicken Fries.

Novo recorde – E a Wendy’s conseguiu participar do tweet mais compartilhado da história, batendo um recorde que vinha desde 2014, quando Ellen DeGeneres postou uma selfie com famosos durante a cerimônia do Oscar.