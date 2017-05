Publicidade está melhorando para 36% das pessoas, diz estudo

Como os consumidores se sentem em relação às técnicas utilizadas pelas marcas para alcançá-los e influenciá-los?

A Kantar Media entrevistou 5.213 “adultos conectados”, nos cinco maiores mercados publicitários do mundo (Brasil, China, França, Reino Unido e Estados Unidos), para o estudo Dimension – uma análise profunda sobre o relacionamento entre marcas e consumidores. Abaixo, os 10 principais insights dos consumidores ouvidos pela Kantar Media:

1. A mídia digital e a tradicional coexistem no mundo dos adultos conectados

2. A maioria dos consumidores está ciente que as mensagens controladas pelas marcas podem ser comunicadas de formas diferentes, além das peças publicitárias tradicionais

3. 68% dos adultos conectados gostam ou toleram anúncios

4. 36% sentem que a publicidade está mudando para melhor

5. Uma parcela relevante dos consumidores percebe de forma mais positiva a publicidade em plataformas tradicionais, como TV e impresso, do que nos formatos online

6. Os consumidores acreditam que as marcas estão fazendo um trabalho melhor em alcançá-los, porém os anunciantes digitais pecam na frequência excessiva e no uso exagerado de técnicas de retargeting

7. O direcionamento inteligente é visto como positivo pelo público

8. Os consumidores sabem que as marcas produzem campanhas multimídia e muitos percebem que, frequentemente, os anúncios são exibidos de uma forma que tira a mensagem do contexto

9. 20% dos adultos conectados dizem que sempre usam bloqueadores de anúncios

10. Entre os que usam bloqueadores, 47% afirmam gostar ou tolerar anúncios – o que sugere que a preocupação deles com a publicidade online é contrária a visão do mercado como um todo

Essas informações fazem parte do Dimension, novo estudo internacional da Kantar Media sobre as atitudes dos consumidores e do mercado publicitário. O report completo pode ser visto clicando aqui.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.