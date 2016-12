As 25 marcas brasileiras mais valiosas em 2016

São Paulo – O Itaú é a marca brasileira mais valiosa em 2016.

A descoberta é do novo ranking de Interbrand, que mede o valor das marcas nacionais.

O topo do ranking é dominado por marcas do setor financeiro e do setor de cervejas.

Entre as 25, a maioria das marcas viu seu valor subir em relação a 2015.

As marcas com desvalorização no ranking foram Petrobras, Vivo, BTG Pactual, Casas Bahia, Hering, Extra, Totvs e Rede.

Já a Havaianas foi a marca que mais se valorizou, com 17% de aumento no último ano.

Ainda há marcas estreantes no top 25 nacional: CVC e Magazine Luiza.

Juntas, as 25 marcas valem 110 bilhões de reais, 5,4% a mais que em 2015.

Confira, nas imagens, as marcas mais valiosas.