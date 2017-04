10 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Gafe – Um comercial da Pepsi foi tão rejeitado pelo público que teve de ser tirado do ar. O comercial trazia uma das Kardashian (família de reality show nos EUA) em campanha um tanto vergonhosa: com uma lata de refrigerante, ela consegue “unir” policiais e manifestantes. A mensagem não pegou nada bem.

Beleza real – Em entrevista à EXAME.com, o famoso fotógrafo peruano Mario Testino, responsável por clicar modelos como Gisele Bündchen e Kate Moss, fala sobre seu trabalho na nova campanha da Dove, que trouxe imagens de mulheres reais, mais diversas e bem representadas.

Marketing LGBT – Entre erros e acertos, as marcas no Brasil e no mundo estão promovendo o marketing LGBT, que começa a incluir pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transgênero em suas campanhas.

Primeira vez – Já o Burger King estreou campanha que traz, pela primeira vez, uma drag queen. Anny B. fala sobre a promoção de dois sanduíches da marca por quinze reais e também sobre a aceitação de qualquer consumidor nos restaurantes da rede.

Provocação – O McDonald’s levantou a bola e a Wendy’s cortou. Quando o Mc disse, em um tweet, que iria começar a usar carne fresca em parte de seus lanches e em algumas localidades, a Wendy’s aproveitou a deixa para provocar o concorrente, afinal, eles sempre usaram 100% carne fresca em seus hambúrgueres.

Receita na lata – Novas latas do Guaraná Antarctica Zero, em edição limitada, trarão receitas de drinks sem álcool para preparar com o refrigerante. O design das novas latas traz desenhos dos ingredientes.

Indireta direta – A cerveja Rio Carioca não economizou na piada em sua nova campanha. A mensagem da marca sobre seu novo lançamento fez menção clara à Adriana Cabral, mulher de Sérgio Cabral e réu da Lava-Jato – e que está presa em casa.

Novo sabor – A Catuaba Selvagem anunciou um novo sabor, além do tradicional e do recente Açaí: Limão e Mel. A marca usou o Facebook para promover a novidade.

Só de plantas – A marca Reebok anunciou que criou um tênis feito totalmente de plantas. Sem derivados do petróleo, o tênis é feito de algodão orgânico e milho.

Racismo – A fabricante internacional de produtos de beleza e higiene Nivea está sendo acusada por usuários do Facebook de racismo. As reclamações começaram após a rede social da empresa no Oriente Médio publicar a foto de uma mulher de costas com a frase “white is purity” (branco é pureza).