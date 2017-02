10 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira as principais notícias da semana no mundo do Marketing e da Publicidade:

Mais anúncios – O Facebook começou a testar, na Austrália e na Tailândia, um novo formato de anúncio. A publicidade começará a aparecer na tela inicial no Messenger, seu serviço de mensagens instantâneas.

Irmãos Coen – Os premiados diretores de Hollywood, Joel e Ethan Coen, mataram a saudade dos fãs ao dirigirem um comercial incrível para a Mercedes-Benz. Com homenagem ao clássico “Easy Rider”, a peça tem participação do ator Peter Fonda.

Big Mac automático – Em um teste feito em Boston, o McDonald’s vendeu seu Big Mac em uma vending machine. A ação promovia os três tamanhos do lanche agora disponíveis. Além do clássico, Mac Jr. e Grand Mac.

Tiffany – A cantora Lady Gaga estrelará a próxima campanha da joalheria Tiffany. A peça será veiculada durante o intervalo do Super Bowl. A cantora será a atração principal do show do intervalo.

Emojis – Uma conta no Instagram resolveu brincar com os logos de grandes marcas e dar a eles uma “linguagem do século 21”: emojis. Marcas como Starbucks e Tinder entraram na brincadeira.

Piada – No Reino Unido, a Dove resolveu brincar com os tais “fatos alternativos” do governo Trump. Em anúncio de duas páginas, a marca diz uma série de mentiras absurdas sobre seu próprio desodorante, arrancando boas risadas.

Piada 2 – O jornal Meia Hora encontrou mais uma maneira inusitada de chamar a atenção com a notícia da vez: a prisão do empresário Eike Batista. Para isso, o veículo carioca usou a linguagem visual e alguns termos manjados do mundo das celebridades, com referência de “Caras”.

Influência – Um estudo da IBM mostra que a geração Z influencia – e muito – as decisões de compra dos pais. Além disso, eles têm exigências muito específicas para consumir certas marcas.

Estreia – O Orfeu Cafés Especiais lançou sua primeira campanha nacional após um processo de relançamento da marca com mudança da identidade visual, expansão dos pontos de venda e lançamento de novos blends.

Retorno – Petrobras voltou à mídia após dois anos (anos de crise). A campanha, que faz um paralelo entre a vida das pessoas e o momento da empresa, contou com filmes para TV e internet, mídia display e revista.