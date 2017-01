10 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira as principais notícias da semana no mundo do Marketing e da Publicidade:

Humor – O LinkedIn criou uma nova campanha para falar, com bom humor, dos grandes clichês encontrados nos currículos brasileiros. A marca descreveu figuras históricas com essas expressões que se tornaram chavões.

Primeira vez – Em feito inédito, a Mattel colocou um pai em um comercial da boneca Barbie. Na campanha, pais participam das brincadeiras das filhas e valorizam o poder da imaginação.

Pegadinha – Nos Estados Unidos, o filme “O Chamado 3” resolveu criar uma pegadinha um tanto assustadora (e hilária) em uma loja de televisões. O resultado já era esperado, com a menina Samara ganhando vida.

De graça – Para a alegria de muitos fãs do Big Mac, o McDonald’s distribuiu 10 mil garrafas com o famoso molho especial do lanche. A marca usou a promoção para divulgar os dois novos tamanhos do hambúrguer nos Estados Unidos.

Favoritos – O Waze estreou uma nova ferramenta, em parceria com marcas, que permite que o usuário marque suas lojas e marcas prediletas no mapa. A primeira marca a participar da funcionalidade foi o McDonald’s, mas outras marcas surgirão no futuro próximo.

Oscar 2017 – A Academia divulgou o primeiro trailer da 89ª cerimônia de entrega dos Academy Awards. No filme, uma bela montagem com os filmes indicados. Detalhe: vários filmes esnobados nas nomeações também dão as caras.

Piada pronta – Aproveitando a manchete sobre a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, uma marca de castanhas foi rápida o bastante para divulgar seu anúncio e armar uma bela piada.

Neymar neles – O atacante Neymar resolveu lançar os seus próprios emojis, os “Neymojis”. A novidade já está disponível para iOS e Android e traz diversas versões com caricaturas do craque.

Cerveja – O Corinthians planeja abrir, em São Paulo, o seu próprio pub. O empreendimento terá o nome de St. George, santo padroeiro da equipe. Prevista para estrear em abril, a casa será instalada na Avenida Faria Lima.

Mais emocionantes – Um estudo do Brain Club revelou quais foram as propagandas que mais emocionaram o público brasileiro. Entre as campanhas, peças da Renault, Caixa e TIM.