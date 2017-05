Os vídeos do depoimento de Lula a Sergio Moro

São Paulo – Na tarde desta quarta-feira (10), pela primeira vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento ao juiz Sergio Moro na Operação Lava Jato. A seguir, você confere o interrogatório do Dia D da Lava Jato, disponibilizado no sistema eletrônico da Justiça Federal do Paraná.

Estes são os primeiros vídeos de dez que serão publicados em EXAME.com.

Essa foi apenas uma fase de uma das cinco ações penais em que Lula é réu. Nessa etapa, o juiz Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato fizeram questionamentos relacionados às suspeitas em torno do tríplex no Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial.

A suspeita é de que a OAS repassou o apartamento 164-A do Edifício Solaris de 215 metros quadrados do Edifício Solaris, na Praia das Astúrias, no Guarujá, para o ex-presidente. Segundo o MPF, Lula teria recebido propina da ordem de 3,7 milhões de reais em contratos da OAS com duas refinarias da Petrobras.

O interrogatório de hoje foi o último do processo. Terminada a fase de interrogatórios dos réus, o juiz abre prazo de 10 dias para o Ministério Público Federal fazer suas alegações finais da acusação contra Lula e os demais réus. Entregue os memoriais ao juízo, é aberto mais 10 dias para as alegações finais da defesas.

Superada essa etapa, Moro começa a contar o prazo para sua sentença. A expectativa é que o julgamento aconteça entre junho e julho.