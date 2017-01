Os aeroportos mais pontuais do mundo; Brasil entre os líderes

São Paulo – Quando o assunto é pontualidade, o aeroporto internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, parece estar dando conta do recado. É o que revela um levantamento global da empresa OAG, que mapeou 54 milhões de viagens referentes a 2016.

De acordo com a OAG, que faz análises de viagens aéreas, entre os 20 maiores aeroportos do mundo, o GRU é o segundo terminal onde há menos registros de voos atrasados. Em uma escala de pontualidade, o desempenho do aeroporto brasileiro soma 85,28%.

O primeiro colocado no ranking foi o aeroporto de Haneda, em Tóquio, que obteve 87,49%.

Na avaliação da OAG, a diminuição em 10% no número de rotas realizadas em Guarulhos contribuiu para o resultado positivo. “Isso tornou a tarefa um pouco mais fácil, mas ainda é uma conquista significativa”, diz o relatório.

A definição de pontualidade do estudo foi baseada em um voo que decola sem atrasos ou quando atraso é inferior a 15 minutos do horário previsto.

Veja quais são os aeroportos mais pontuais do mundo.