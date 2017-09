EXAME debate os rumos da saúde no Brasil nesta terça-feira

São Paulo – Nesta terça-feira, autoridades e especialistas se reúnem no EXAME Fórum Saúde para analisar um dos temas mais relevantes para o futuro do país: a sustentabilidade e eficiência do setor de saúde no Brasil.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, é um dos principais convidados. O evento também contará com nomes como David Uip, secretário de Saúde do estado de São Paulo, e Sidney Klajner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein.

Na pauta estão as soluções para construir políticas de saúde eficientes, seja conjugando esforços entre o setores público e privado ou combatendo os elevados custos da área com boa gestão.

Também estarão presentes Claudio Lottenberg, Presidente do Instituto Coalização Saúde; Lenir Santos, consultora do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e coordenadora do Instituto de Direito Sanitário Aplicado; Renato Velloso Dias Cardoso, membro do conselho da Clear Aligner Brasil e sócio-investidor e membro do conselho da rede de clínicas Dr. Consulta; e Marcelo Munerato, presidente da AON.

O EXAME Fórum Saúde acontece no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, das 8h15 às 12h30.