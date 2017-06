App brasileiro ajuda a lembrar sempre de pagar as contas

São Paulo – Uma startup brasileira criou um aplicativo que promete ajudar as pessoas a serem mais organizadas e, de quebra, evitarem multas e atrasos. A plataforma, chamada de Papelada, reúne todas as contas digitais do usuário a partir de uma única informação: o número do CPF.

Na hora de fazer o cadastro no app, o usuário precisa entrar com a sua conta do Facebook ou do Google. Depois, se ele quiser receber suas contas automaticamente, basta fornecer o CPF. Desse modo, o órgão emissor irá enviar qualquer boleto diretamente para a conta do consumidor no app, sem a necessidade de impressão física da conta.

“Quase todas as operadoras de telefonia, de televisão, e companhias de água e luz em vários estados brasileiros já são parceiras do serviço”, conta Leonardo Moraes, CEO do Papelada, em entrevista a EXAME.com. Ele ainda adiciona que a startup pretende conectar o aplicativo às contas de cartões de crédito no futuro.

Além disso, o usuário também pode receber o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) pelo Papelada. Segundo Moraes, a startup já fechou parceria com 90 cidades no Brasil para a entrega do IPTU, atingindo um total de três milhões de pessoas.

Caso o usuário tenha contas de empresas que não têm conexão com o app, ele pode entrar na plataforma e solicitar a adição dos boletos da companhia desejada. “É uma conexão híbrida. O usuário vai manualmente dizer que tem uma conta de determinada empresa e a gente recolhe as informações da conta para ele”, explica Moraes.

Outra maneira de adicionar uma conta, especialmente se o usuário a recebe fisicamente em casa, é a partir da câmera do smartphone. Tanto na versão web quanto no app, há um ícone de adição (+) que permite que a pessoa tire uma foto de um documento. Além disso, também é possível fazer o upload de arquivos em PDF que chegam diretamente no e-mail do usuário.

O CEO conta que a startup, devido à vontade de deixar o app mais simples, retirou a opção de digitar o código de barras. No entanto, ele reconhece que a solução é necessária para pessoas que possuem smartphones com câmeras ruins. “Na versão web, a possibilidade de digitar ainda existe, mas queremos trazer essa opção de volta para o app.”

Fim dos atrasos e multas

Tanto o modo automático, via CPF, quanto o manual, foram desenvolvidas com um objetivo específico em mente: acabar com os atrasos de pagamentos. Quando o usuário recebe uma das contas, ele pode mudar a data do pagamento para não esquecer de pagá-la antes de vencer. “Se a conta vence no dia 30, por exemplo, mas a pessoa quer pagar no dia 29, é possível pedir para o Papelada emitir um alerta nesse dia”, explica Moraes.

Além disso, o usuário também pode escolher se quer pagar a conta apenas aquela vez ou todo mês/ano – assim, o app irá enviar alertas para que o boleto seja quitado.

Outra opção bacana do aplicativo é a de compartilhamento. Com ela, o usuário pode receber ou enviar as suas contas para outros clientes do aplicativo. Dessa forma, todos recebem os alertas sobre os pagamentos – também é possível escolher a periodicidade do envio das contas.

Quando o cliente finalmente paga a conta, o app envia as informações para o banco – porém, a informação sobre o pagamento da fatura não acontece automaticamente. “Quando a pessoa entrar na conta dentro do aplicativo, o serviço vai perguntar se ela já foi paga. Porém, esse dado ainda precisa ser adicionado manualmente”, conta o CEO.

Segundo Moraes, a meta da empresa para 2018 é operar toda a transação do pagamento, sem a necessidade de o banco fazer a mediação. Ele também espera que em um futuro próximo, as contas e boletos possam ser quitados pela moeda digital bitcoin. “Queremos que o usuário tenha todas as possibilidades de pagamento para que ele se sinta empoderado.”

Para o próximo ano, a startup também quer adicionar outra funcionalidade ao aplicativo: a possibilidade de cadastrar o CNPJ. O CEO do Papelada comenta que a startup já está buscando parcerias com empresas de contabilidade para trazer esse recurso para os usuários. No entanto, ele não dá uma data específica para que isso aconteça.

Meio ambiente e segurança

Outro objetivo da startup ao criar o Papelada é diminuir a emissão de papel e, consequentemente, ajudar na preservação do meio ambiente. Por isso, a empresa reforça o uso do modo automático de adição de contas. “Nós queremos melhorar a experiência para o usuário final e reduzir todos os custos, desde o tempo de transação até o consumo de papel”, diz Leonardo Moraes, CEO do Papelada.

Além da preocupação com a sustentabilidade, Moraes conta que a startup também se preocupa com a segurança do cliente. Por isso, todos os dados enviados manualmente ao aplicativo são salvos fisicamente nos data centers da Amazon e as informações ficam criptografadas.

Segundo o CEO da startup, quando a conta é adicionada automaticamente, a partir do CPF, as informações ganham uma camada extra de segurança. “As informações recebidas não são transacionadas entre as partes. Nós recebemos os dados, geramos a imagem, e nada fica salvo no celular ou dispositivo de preferência.”

Atualmente, o Papelada tem quase 10 mil usuários ativos no país – tanto nos sistemas Android e iOS, quanto na versão web – de acordo com Moraes. Ele espera chegar a cinco milhões de clientes em cinco anos.