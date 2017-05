8 casas na árvore para se apaixonar (algumas dá para se hospedar)

São Paulo – Pode ser para as crianças brincarem, ou como um refúgio de final de semana para toda a família, uma casa na árvore cai bem para muitos momentos.

A seguir, confira 8 construções para você sonhar, se inspirar e até mesmo se hospedar.

1. Em forma oval

Esta casa na árvore foi feita para servir como um retiro confortável para uma família no norte da Alemanha. Ela está ao redor de dois grandes carvalhos. A estrutura tem uma forma oval com espaços para relaxar e vários pontos com vista para a floresta.

2. No meio da cidade

A empresa de turismo Virgin Holidays criou, em Londres, uma casa na árvore luxuosa. Ela está sobre troncos gigantes sustentados por pedestais revestidos de vegetação à margem do rio e com uma vista incrível para a cidade.

3. Com pista de skate

Em 2014, um grupo de amigos liderados por Foster Huntington criou um projeto grandioso: uma casa na árvore com pista de skate e uma banheira de imersão feita de madeira. Um verdadeiro lar dos sonhos em Washington, EUA.

4. Da Fernanda Young

Esse é apenas um dos cômodos da casa na árvore de Fernanda Young, no sul de Minas Gerais, onde ela se recolhe e aproveita a si mesma. Confira todos os detalhes do pequeno paraíso da escritora na edição de agosto de 2016 de CASA CLAUDIA.

5. Para relaxar

Foi projetada para ser um oásis de tranquilidade dentro de um contexto urbano. Criada pelo escritório Baumraum, preserva as árvores existentes na região – uma área caracterizada por edifícios residenciais burgueses com propriedades que possuem jardins que fazem fronteira com a floresta.

6. Para crianças e adultos

O escritório britânico Blue Forest desenvolveu um projeto composto de duas casas na árvore, uma para as crianças outra para os adultos. Elas são ligadas por uma ponte de cordas. O complexo serve para a família relaxar e também consegue acomodar alguns hóspedes.

7. Para se hospedar, no Brasil

Nesse momento você já deve estar sonhando em morar, ou pelo menos passar alguns dias em uma casa na árvore. Isso é possível. Esta fica em Monte Verde, Minas Gerais e acomoda até três pessoas. É possível alugar o espaço no site Recanto da Fonte.

8. Para se hospedar, no Panamá

Outra possibilidade de hospedagem é o The Firefly que possui essa casa na árvore em Bocas Del Toro, no Panamá, com vista direto para o Mar do Caribe.

Esta matéria foi originalmente publicada no site Casa.com.br.