6 gadgets para deixar a sua casa high tech

DOCKING STATION PHILIPS

Se desligar dos problemas ao chegar em casa não é tão fácil assim. Para deixar o ambiente relaxante, dê o play no Docking Station Philips. E não é só para escutar: com o aplicativo djay2, você também é o DJ.

ADEGA BRASTEMP DUALZONE

Se você adora pesquisar novos rótulos e trata suas garrafas como pedras preciosas, vai gostar de ter um lugar especial só para elas. A Adega Brastemp Dual Zone tem capacidade para 31 garrafas e dois controles independentes de temperatura.

SAMSUNG SMART TV 55’’ 4K

Sofá, vinho, filme e séries: quem topa? Se a experiência envolver a Samsung Smart TV 55” 4K, melhor ainda. Isso porque a tela curva garante mais profundidade à imagem e uma experiência realista.

XBOX ONE

Há muito tempo videogame não é mais só coisa de criança – graças a Deus! Chame os amigos para uma partida de futebol ou uma missão pelo submundo no Xbox One 500 GB, que já inclui o jogo Battlefield 1.

SMARTWATCH MOTOROLA MOTO 360 SPORT

Além de registrar o desempenho em atividades físicas com sensores de velocidade, distância, passos e frequência cardíaca, o Smartwatch Motorola Moto 360 Sport também tem wi-fi e comando de voz – dá, por exemplo, para responder mensagens de texto durante a corrida.

SAMSUNG GEAR VR

Que tal tirar umas horinhas para sair da rotina? Com o Samsung Gear VR Preto, a realidade virtual está em suas mãos para navegar por jogos, experiências emocionantes e até ver séries de uma forma bem diferente.