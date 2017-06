5 itens para saber se você tem um plano de negócios de sucesso

Cinco aspectos para saber se você tem um plano de negócios de sucesso

Que características um plano de negócios precisa apresentar para fazer os olhos dos investidores brilharem? Essa dúvida é recorrente entre aqueles empreendedores às voltas com o desenvolvimento de um plano de negócios para as suas empresas.

Como é de se imaginar, investidores em busca de oportunidades deparam-se com um grande número de negócios potenciais e precisam decidir, entre as alternativas, aquelas com efetiva chance de sucesso.

Para que seja possível separar planos de negócios promissores daqueles que não causam grande impacto, é fundamental a análise dos cinco aspectos apresentados a seguir:

1 — Ideia inovadora

O primeiro aspecto a ser considerado por um potencial investidor é o grau de inovação do negócio apresentado. Planos de negócio que envolvem ideias já disseminadas ou investimentos em setores já saturados costumam ser descartados. Apenas os planos de negócios que envolvem ideias realmente inovadoras têm a capacidade de chamar a atenção dos investidores.

2 — Estratégia adequada

A estratégia a ser utilizada no novo negócio é outro aspecto de grande relevância no plano de negócios. Afinal, mesmo considerando uma ideia inovadora, é importante definir a estratégia que será utilizada para acessar o mercado. De nada adianta o empreendedor ter uma ótima ideia se o mercado não tiver conhecimento disso.

3 — Potencial de crescimento do mercado

Um aspecto essencial na cabeça de qualquer investidor é aquele que diz respeito ao potencial de crescimento do mercado abordado no plano de negócios.

Os investidores são tremendamente atraídos por planos de negócio que os consigam convencer de que o mercado para um determinado produto ou serviço apresenta uma tendência expressiva de crescimento nos anos subsequentes.

4 — Agregação de valor para os clientes e investidores

Um plano de negócios de sucesso envolve a percepção de que o produto ou serviço apresentado agregará valor para os clientes.

Em outras palavras, se o produto ou serviço tiver o potencial de superar as expectativas dos clientes, esses clientes tenderão a ser fiéis à empresa e manterão a demanda pelo produto ou serviço oferecido, garantindo um fluxo de caixa robusto para os investidores que injetaram capital no negócio. O resultado será a superação das expectativas de retorno também dos investidores.

5 — Implementação viável

Por mais sedutor que pareça ser o plano de negócios, é absolutamente necessário que as ideias e informações ali contidas sejam implementáveis. Por exemplo, muitas vezes as ideias são bastante inovadoras e interessantes, mas não há tecnologia que permita a implementação das mesmas naquele momento.

Ou existe uma perspectiva de mercado para o produto ou serviço específico, mas os clientes ainda não se deram conta disso. Em outros casos pode até existir tecnologia disponível e clientes dispostos a consumir imediatamente o produto ou serviço, mas a infraestrutura existente não suporta a implementação do negócio.

César Nazareno Caselani é professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP).

