14 hostels que aliam conforto a preços acessíveis

Seguindo uma tendência mundial, os albergues brasileiros têm investido em design, acomodações confortáveis e serviços de hotelaria. Tudo isso com atmosfera despojada e ambientes marcados pela interação entre os hóspedes, características que lhes renderam popularidade entre jovens e turistas que viajam sozinhos. Impulsionado pelo novo nicho, o mercado viveu um boom: no Brasil, o número de hostels registrados na plataforma Hostelworld cresceu 533% entre 2011 e 2016.

Os mochileiros aventureiros continuam marcando presença nos hostels, afinal, os preços ainda são mais baixos do que nas redes de hotéis. Mas, há algum tempo, famílias, pessoas da terceira idade e até viajantes de negócios vêm dando preferência a essa modalidade de hospedagem, principalmente em cidades turísticas, onde as tarifas podem ser altas nos estabelecimentos tradicionais. Para conquistar de vez os que chegam, os proprietários ainda investem em confortáveis quartos privativos e em conceitos atuais, como sustentabilidade.

Descubra onde se hospedar nas mais diversas cidades do Brasil e aproveite o melhor que cada hostel tem a oferecer.

BAHIA

Bahia Prime Hostel

Instalado em uma casa colonial de 900 metros quadrados no tradicional bairro da Barra, este hostel conta com quartos de casal e dormitórios coletivos. A localização privilegiada – a dois minutos da praia do Porto da Barra e de seu famoso farol – é estratégica para curtir a cidade durante o Carnaval. Quem quiser conhecer as principais atrações turísticas do destino pode aproveitar as parcerias que a hospedagem faz com operadoras de turismo.

Serviço

Bahia Prime Hostel

Alameda Antunes, 56, Barra, Salvador

Diárias entre R$ 45 e R$ 159

Telefone: (71) 3034-2348

bahiaprimehostel.com

Tô em Casa Hostel

Apesar da localização no turístico bairro da Barra, este hostel de Salvador promete proporcionar ao hóspede uma experiência com clima de casa. Os sete quartos – todos decorados em tons de branco – homenageiam personalidades importantes da Bahia, como Ivete Sangalo, Raul Seixas e Castro Alves. Acostumados a receber viajantes nacionais e internacionais, os proprietários do empreendimento moram no imóvel e estão sempre prontos a dar boas dicas e sugestões sobre a cidade.

Serviço

Tô em Casa Hostel

Rua Afonso Célso, 164, Barra, Salvador

Diárias entre R$ 45 e R$ 155

Telefone: (71) 3042-1395

toemcasahostel.com

CURITIBA

Batel Hostel

Quando foi inaugurado, em 2014, este hostel já nasceu com “cara de casa”, já que o lugar funciona no imóvel onde a proprietária morava. Até a decoração permaneceu a mesma da época residencial, com motivos budistas e atmosfera zen. A localização é um de seus pontos fortes: está próximo do parque Barigui, um dos mais charmosos de Curitiba, cidade famosa pelas grandes áreas verdes.

Serviço

Batel Hostel

Avenida Iguaçu, 3956, Batel, Curitiba

Diárias entre R$ 55 e R$ 140

Telefone: (41) 3524-6964

hostelbatel.com.br

Knock Knock Hostel

Pronto para agradar a todos os seus hóspedes, este empreendimento de Curitiba, com temática musical, tem trilha sonora variada: do tango ao rock, passando pelo pop, flamenco e MPB. Discos de vinil na decoração completam o clima. Para os mais animados, há ainda um samba no fim da noite e dois violões disponíveis para os que quiserem arriscar uns acordes.

Serviço

Knock Knock Hostel

Rua Desembargador Isaías Beviláqua, 262, Mercês, Curitiba

Diárias entre R$ 39 e R$ 49

Telefone: (41) 3152-6259

knockhostel.com

BELO HORIZONTE

BH Boutique Hostel

A hospitalidade mineira é marca registrada deste hostel instalado em um prédio em estilo art déco no bairro Santo Agostinho. Entre as opções de acomodações há suítes, quartos para família e dependências totalmente adaptadas para cadeirantes. Na área comum, o hóspede tem à disposição computadores, bar, sinuca, TV, terraço e uma cozinha comunitária. Na vizinhança estão locais disputados por quem vai a BH: o Mercado Central, o Minascentro e o Diamond Mall.

Serviço

BH Boutique Hostel

Rua Timbiras, 2670, Santo Agostinho, Belo Horizonte

Diárias entre R$ 45 e R$ 130

Telefone: (31) 3245-5747

bhboutique.com.br

Rock and Hostel

Foi em um encontro entre viajantes do CouchSurfing – rede social em que os participantes oferecem hospedagem gratuita em suas casas – que surgiu este hostel de Belo Horizonte. A mineira Flávia Resende Guimarães recebeu amigos paulistas em sua casa e eles se apaixonaram pela cidade. A reunião foi tão alegre que virou negócio. Assim nasceu o empreendimento, que hoje, além de hospedagem, conta com uma intensa programação musical e um boteco, o Garagem do Rock.

Serviço

Rock and Hostel

Rua Cristina, 1185, Santo Antônio, Belo Horizonte

Diárias entre R$ 35 e R$ 60

Telefone: (31) 2531-0579

rockandhostelbh.com.br

RIO DE JANEIRO

Botanic Hostel

Localizado no Jardim Botânico, este hostel fica a 150 metros do Parque Lage, famoso por seu bucólico café da manhã e também uma das atrações preferidas dos turistas que visitam a Cidade Maravilhosa. Para conhecer a Lagoa Rodrigo de Freitas, outro hotspot do bairro, é possível alugar bikes e skates ali mesmo. Todos os quartos são equipados com ar-condicionado, item importante para enfrentar as temperaturas cariocas.

Serviço

Botanic Hostel

Rua Jardim Botânico, 448, Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Diárias entre R$ 54 e R$ 359

Telefone: (21) 3795-2883

botanichostel.com

Manga Hostel

Este hostel está situado no coração da Lapa, o bairro mais boêmio do Rio de Janeiro. Tem quartos privativos para casais e dormitórios compartilhados, voltados para o viajante que quer gastar pouco. Todas as camas são equipadas com lâmpadas e tomadas individuais e há três pontos de wi-fi espalhados pela casa. No deck, são organizados eventos periodicamente com churrasco e pizza, além de happy hours com caipirinhas – tudo na medida para agradar brasileiros e estrangeiros.

Serviço

Manga Hostel

Rua do Lavradio, 186, Lapa, Rio de Janeiro

Diárias entre R$ 120 e R$ 200

Telefone: (21) 3852-5742

mangahostelrio.com

RECIFE

Estação do Mangue

Com quatro quartos compartilhados e dois privativos, este hostel recifense tem pegada sustentável na decoração, com móveis reaproveitados, restaurados e feitos com material reciclável – o próprio dono, César Schuler, costuma botar a mão na massa quando precisa de algum item de mobiliário. Pet-friendly, o empreendimento recebe de estudantes a famílias, todos prontos para curtir a praia de Boa Viagem.

Serviço

Estação do Mangue

Rua Raymundo Gomes Gondim, 26, Boa Viagem, Recife

Diárias entre R$ 35 e R$ 120

Telefone: (81) 3049-2626

estacaodomangue.com.br

BRASÍLIA

Hostel 7

Resultado do sonho de cinco amigos viajantes, este hostel de Brasília – que também conta com uma unidade em Goiânia – foi projetado para que a diversidade entre os turistas que passam por lá seja celebrada nos espaços comuns. Na decoração, referências à capital federal dão o tom: além dos itens que remetem à década de 1960, época da inauguração da cidade, os quartos homenageiam os criativos do período, como Oscar Niemeyer e Athos Bulcão.

Serviço

Hostel 7

SCLRN 708, bloco I, loja 20, Asa Norte, Brasília

Diárias entre R$ 50 e R$ 100

Telefone: (61) 3033-7707

hostel7.com.br

SÃO PAULO

Lobo Urban Stay

Idealizada pelo casal de jornalistas Paula Queiroz e Henrique Paludetto, esta hospedagem é uma ilha de tranquilidade no coração dos Jardins, um dos bairros mais animados da capital paulista. A decoração é caprichada, com itens garimpados nas diversas viagens feitas pela dupla, e agrada em cheio aos hóspedes interessados em arquitetura e cultura. Nas áreas comuns, além de uma pequena biblioteca com guias da cidade e de arquitetura, há uma sala de televisão equipada com Netflix e Apple TV.

Serviço

Lobo Urban Stay

Rua Haddock Lobo, 893, São Paulo

Diárias entre R$ 60 e R$ 150

Telefone: (11) 3569-7198

lobourbanstay.com

Ô de Casa

O hostel conta com um disputado bar, com drinques como o “Mata Gringo”, combo de cinco shots de bebidas brasileiras – Catuaba, Jurupinga, Jambu, Acayu e Paratudo. A área comum inclui ainda uma sala de estar com mapas, guias de viagem, livros e instrumentos musicais. Já os 42 leitos são distribuídos entre quartos coletivos e privativos. No ano passado, após uma reforma, o empreendimento ainda ganhou uma filial, o Ô de Casa Hostel Conforto, voltado para um público mais tranquilo, formado principalmente por grupos e mensalistas.

Serviço

Ô de Casa

Rua Inácio Pereira da Rocha, 385, Vila Madalena, São Paulo

Diárias entre R$ 50 e R$ 180

Telefone: (11) 3063-5216

odecasahostel.com

PORTO ALEGRE

Porto Alegre Eco Hostel

Um casarão antigo, em uma rua tranquila da Cidade Baixa, foi reformado e ganhou decoração descolada para se transformar neste hostel, que conta com nove acomodações, entre quartos privativos e compartilhados. Além da piscina e da churrasqueira, a localização do empreendimento é um dos seus chamarizes: em oito minutos de caminhada, chega-se ao Parque da Redenção; em 15, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e, em 20, ao centro histórico de Porto Alegre.

Serviço

Porto Alegre Eco Hostel

Rua Luiz Afonso, 276, Cidade Baixa, Porto Alegre

Diárias entre R$ 40 e R$ 140

Telefone: (51) 3019-2449

portoalegreecohostel.com.br

Solar63 Hostel

Mais do que uma hospedagem econômica em Porto Alegre, este hostel promete ser um ambiente para o compartilhamento de ideias e experiências entre viajantes de diferentes culturas. Fora os espaços amplos da área comum, que favorecem a convivência entre os hóspedes, pequenos detalhes também proporcionam privacidade: todas as camas são fixadas na parede, o que evita movimentos e barulhos desagradáveis, e contam com iluminação e tomadas próprias.

Serviço

Solar63 Hostel

Rua Otávio Corrêa, 63, Cidade Baixa

Diárias entre R$ 38 e R$ 140

Telefone: (51) 3092-0063

solar63hostel.com.br