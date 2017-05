Veja quem serão as mentoras do projeto As Líderes do Futuro

O projeto As Líderes do Futuro selecionará dez estudantes universitárias de alto potencial para passar por três sessões de mentoria com uma executiva ou empresária. O programa terá três meses de duração e contará com a participação das seguintes mentoras:

Alcione Albanesi



Alcione Albanesi, fundadora da empresa FLC Lâmpadas, viajou à China em 1992 e trouxe as primeiras lâmpadas econômicas para o país. Tornou-se líder de mercado, conquistou inúmeros prêmios e adquiriu muitas experiências com suas 71 viagens ao continente asiático. Em 2014, inaugurou a Primeira Fábrica de LED no Brasil, investindo na tecnologia sustentável. Empreendedora, com visão humana e acreditando na responsabilidade social como um dever, Alcione criou em 1993 a Instituição Amigos do Bem, um dos maiores projetos sociais do país que conta com 7.000 voluntários e atende a 60 mil pessoas, que vivem em extrema miséria no sertão nordestino. Atuando com projetos educacionais e autossustentáveis, a Instituição Amigos do Bem vem, há mais de 20 anos, transformando vidas. Vencedora de diversos prêmios, entre eles, Empreendedor do Ano, da Ernst Young, Projeto Generosidade da Editora Globo, Trip Transformadores, da Editora Trip, Prêmio Claudia, da Editora Abril. Alcione tem se destacado pelo seu pioneirismo, coragem e dedicação ao próximo.



Claudia Elisa Soares

Claudia Elisa Soares tem 28 anos de experiência profissional, sendo líder de equipes há 22 anos. Ela já foi CEO e membro de Conselho de Administração de empresas de capital aberto, e percorreu uma carreira multifuncional, tendo trabalhado em Finanças, Sistemas de Gestão, Recursos Humanos, Marketing, Planejamento Estratégico, M&A, Novos Negócios, Vendas, Logística, TI e área Industrial. Claudia atua, desde fevereiro, no Conselho da Secretaria de Gestão da prefeitura de São Paulo (pro bono). Já trabalhou em empresas como AmBev (17 anos), Grupo Pão de Açúcar e Viavarejo (5 anos), Votorantim Cimentos (2,5 anos) e FNAC, onde foi CEO Brasil. Também foi membro do Conselho de Administração da Arezzo&Co entre maio de 2013 e abril de 2017, além de conselheira do Instituto Grupo Pão de Açúcar entre junho de 2011 e maio de 2013. Jun/11 e Maio/13. Formada em administração de empresas pela PUC-RIO, Claudia Elisa foi eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes Brasil. Ela é carioca, casada e mãe de 3 filhos.



Cristina Palmaka





Cristina Palmaka é presidente da SAP Brasil desde outubro de 2013 e atua no setor de TI há mais de 30 anos. É reconhecida por sua abordagem estratégica para liderar equipes e empresas na busca de resultados bem-sucedidos – através da inovação e do foco em negócios. Antes de ingressar na SAP, Cristina atuou em cargos executivos seniores de grandes empresas de tecnologia, entre elas Microsoft, HP e Philips. Sob a liderança de Cristina, a SAP Brasil recebeu o certificado Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) em reconhecimento ao compromisso da empresa com a igualdade de gêneros no local de trabalho. Cristina Palmaka possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas (Brasil) e é graduada em Contabilidade da Fundação Álvares Penteado (Brasil). Também fez pós-graduação na Universidade do Texas (EUA).





Denise Soares dos Santos

Desde abril de 2013, Denise Santos é presidente da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo —, um dos maiores complexos hospitalares privados da América Latina. É também membro integrante da Comissão de Governança em Saúde do IBGC desde 2013 e preside, desde 2015, o Comitê de Compliance da ANAHP – Associação Nacional dos Hospitais Privados. Primeira mulher a comandar uma rede de hospitais no Brasil, foi presidente do Hospital e Maternidade São Luiz de 2008 a 2011. Foi também presidente da Teleperformance e da BenQ Mobile no Brasil. Denise é Engenheira elétrica formada pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo (FEI), possui MBA na Business School em São Paulo com extensão na Universidade de Toronto, além de MBA interno por meio de parceria com instituições renomadas, como a FGV, onde também foi docente, e Babson College University.

Luiza Helena Trajano

Formada em direito e em administração de empresas, Luiz Helena é responsável pelo desenvolvimento do Grupo Magazine Luiza. Quando assumiu a superintendência da empresa, foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza, nas décadas seguintes, entre as maiores varejistas do Brasil. Atualmente, o grupo possui 800 lojas e nove centros de distribuição. Colocar as pessoas em primeiro lugar, atitudes empreendedoras, inovação e criatividade são alguns dos conceitos que sempre adotou e incentivou em sua equipe. Entre os retornos destas crenças e práticas, está a presença do Magazine Luiza no ranking, há 19 anos consecutivos, das “Melhores empresas para se trabalhar”. Luiza Helena já recebeu centenas de reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder



Priscila Vansetti

Priscila Vansetti, é a presidente da DuPont Brasil e vice-presidente da DuPont Proteção de Cultivos para a América Latina. Priscila iniciou a sua carreira na DuPont Brasil em 1981, na divisão agrícola, assumindo posições de liderança nas áreas Regulatórias de Relações Governamentais e Pesquisa & Desenvolvimento. Entre 1996 e 2008, ocupou cargos de densenvolvimento, marketing e planejamento estratégia na DuPont nos Estados Unidos. Foi também a diretora de Negócios da DuPont Canadá. Priscila Vansetti é formada em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz” da Universidade de São Paulo e especializou-se em Executive Management pela Wharton School (Universidade da Pensilvânia). Priscila é membro do Conselho Global da DuPont para Diversidade e Inclusão, e do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio (Amcham) de São Paulo.