Saiba quem são os palestrantes da Falconi no Mentoria Excelência

EXAME MENTORIA PME EXCELÊNCIA, um projeto de desenvolvimento de empreendedores organizado por EXAME e pela consultoria FALCONI, está com as inscrições abertas para empresários de todo o Brasil. Durante os cinco encontros do programa, os participantes têm conversas individualizadas com CEOS de grandes organizações sobre os dilemas de suas empresas. Além da mentoria, há painéis conduzidos pelos profissionais da FALCONI.

Durante os encontros, os empreendedores terão a oportunidade de absorver e apreender os métodos de gestão da FALCONI, uma das mais renomadas consultorias de resultado do país. Veja abaixo os profissionais que conduzirão os workshops:

Josué Bressane Júnior

Sócio-diretor da FALCONI Gente e membro atuante da SHRM – Society for Human Resources Management – USA e European HR Diretor Group. Possui mais de 25 anos de experiência na liderança e direção da área de Recursos Humanos, em empresas dos mais diversos segmentos no Brasil, Europa e América Latina. Tem conhecimento profundo dos negócios e a capacidade de alinhar os programas de Gente e Gestão aos resultados organizacionais. É graduado em psicologia pela PUC-Campinas.

Romulo Cezar Pinheiro

Sócio da FALCONI, atua como consultor desde 1998 nas áreas de Estratégia Empresarial, Marcas Corporativas e Marketing. Foi vice- presidente da agência África e sócio-diretor da Asia Branding, ambas do Grupo ABC. Foi também sócio das consultorias Thymus e BrandAnalytics. Experiência em Estratégia Competitiva, Planejamento, Branding, Marcas Corporativas e Marketing Institucional.

Luiz Carlos Lima Nogueira

Senior Advisor com atuação em diversas organizações dos setores público e privado. Possui experiência na liderança de equipes para implementar métodos que permitam a melhoria dos processos de gestão, com capacitação em clientes da área de saúde e hospitalar. É autor do livro “Gerenciando pela Qualidade Total na Saúde”, pela FALCONI Editora, e também atua na transmissão de conhecimentos gerenciais ministrando treinamentos da FALCONI.

André Luiz Dias da Rocha Paranhos

Possui grande experiência na implementação de soluções financeiras e organizacionais focadas em resultados nos clientes. Atuou na liderança de projetos em empresas de variados portes e segmentos, auxiliando transferência de conhecimento para capacitar a equipe do cliente na solução de problemas. Experiência na condução de treinamentos.