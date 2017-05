As empresas organizadoras do programa

O programa As Líderes do Futuro foi criado pela EXEC, uma das principais consultorias de recrutamento e desenvolvimento de altos executivos do Brasil, em parceria com a EXAME e a Repense Game.

Sobre a EXAME

EXAME é uma publicação da editora Abril com 50 anos de história. Embora tenha nascido como uma revista de negócios, hoje EXAME é muito mais do que isso. Produzimos conteúdo jornalístico em todas as plataformas, papel, eventos, online e por meio do App EXAME Hoje. Somos a marca de negócios mais respeitada e influente do Brasil. Ao longo dos anos, Exame se tornou uma comunidade formada por pessoas interessadas no desenvolvimento dos negócios do Brasil e da sociedade. Queremos agir no presente e pensar no futuro. Somos líderes, empresários de diversos setores, governantes, investidores, empreendedores e pensadores. Pessoas que trabalham na construção de nosso país através de nossos empregos e projetos. Estamos totalmente conectados aos fatos. Mas queremos profundidade nas análises. Acreditamos no poder da informação para tomar decisões e compartilharmos a vontade de fazer deste país um ambiente de negócios melhor.

Sobre a EXEC:

A EXEC oferece consultoria em Recursos Humanos com uma abordagem mais pragmática e orientada aos resultados do negócio.

Fundada em 2009 e considerada uma das principais consultorias brasileiras, a empresa oferece serviços nas áreas de conectar mulheres estudantes de alto potencial com executivas e empresárias de sucesso para Alta e Média gestão. Os serviços da EXEC são customizados para diferentes aplicações e indicados para empresas de todos os portes e setores de atuação.

Para fazer a diferença, utilizamos as mais profundas e modernas técnicas de Recursos Humanos combinadas com relevante visão setorial, de áreas funcionais e aspectos culturais. Orientamo-nos a atender um número reduzido de clientes e projetos para nos concentramos em missões de alta complexidade, sempre pautados em uma execução primorosa através de criterioso respeito a cada etapa do projeto.

Sobre a Repense Game:

A Repense criou um game composto por enigmas que simulam uma situação problemática e não exigem conhecimento técnico, mas sim, da aplicação de competências para a resolução de problemas.

Até 44% de ganho de eficiência – se você chamava 10 pessoas para uma dinâmica, poderá passar a chamar 6 ou menos.

De 10 a 12% de redução nos custos do processo seletivo como um todo.

Até 25% de redução no tempo do processo seletivo como um todo.

Nosso objetivo é avaliar a performance de mais de 500 candidatos com a metade do tempo de uma dinâmica em grupo. Além de tornar o seu processo mais divertido, inovador e interessante:

96% das pessoas aprendem algo novo enquanto jogam;

78% dos candidatos se divertem enquanto são avaliados;

Nota 3,7; Em uma escala de 1 a 4 (sendo 1 pouco interessante e 4 muito interessante)