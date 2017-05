O que é o programa As Líderes do Futuro

O programa As Líderes do Futuro foi criado pela EXEC, uma das principais consultorias de recrutamento e desenvolvimento de altos executivos do Brasil, em parceria com a EXAME e a Repense Game. O objetivo é conectar mulheres estudantes de alto potencial com executivas e empresárias de sucesso, promovendo sessões de mentoria entre as duplas que serão formadas.

Após a seleção, dez estudantes terão a oportunidade de passar por três sessões de mentoria com uma das executivas ou empresárias participantes, ao longo de três meses, realizando alguns desafios propostos. Ao final do programa, teremos um evento de fechamento para confraternização e depoimentos. Todas as etapas do programa, com duração estimada de 6 meses, serão cobertas pela EXAME, com conteúdo online e offline.

Pré-requisitos: estudante mulher do penúltimo ou último ano da graduação, de qualquer curso superior reconhecido pelo MEC e de qualquer região do país. Não serão aceitas estudantes de pós-graduação. Não existe idade máxima para participação no programa.

O processo seletivo:

Inscrições online;

Dinâmica de grupo e teste de perfil através da plataforma da Repense Game;

Entrevista

Se interessou? Clique aqui para realizar a sua inscrição.