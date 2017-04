O que é o Exame Mentoria PME Excelência

EXAME MENTORIA PME é um projeto inédito de desenvolvimento de empreendedores organizado por EXAME e pela Falconi, uma das mais renomadas consultorias de gestão e de resultados do Brasil. O programa reúne um time estrelado de CEOs e especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para oferecer uma oportunidade única a você.

São cinco encontros ao longo do ano. Em cada encontro você terá:

• Conversas individualizadas e supervisionadas com um renomado CEO que vai atuar como seu mentor durante o ano todo.

• Painéis e workshops conduzidos pelos profissionais da Falconi para troca de experiências e ampliação do conhecimento ministrado no programa.

• Palestras com líderes de negócios para aprender com seus casos de fracasso e de sucesso.

• Ambiente de aprendizado e relacionamento com empreendedores dos mais variados ramos de atividade.

• Plataforma digital de apoio.

Veja abaixo os benefícios de participar do programa:

1- Você, cara a cara com o CEO de uma grande organização.

Antes do primeiro encontro EXAME MENTORIA PME, você será entrevistado pela equipe EXAME, que vai conhecer seu perfil como empreendedor, o histórico de sua empresa, o atual momento do negócio e três questões estratégicas para o crescimento que você queira debater com o CEO ao longo do ano.

O CEO também será entrevistado para o mapeamento dos temas que ele está mais apto a desenvolver como mentor.

As duplas de mentoria CEO/empreendedor serão definidas com base no perfil de competências do CEO e nas questões críticas que você determinou previamente.

A mentoria terá início no primeiro encontro EXAME MENTORIA PME e, ao longo do ano, você terá a oportunidade de expor ao CEO suas dúvidas, angústias e as questões mais críticas de seu negócio.

2- Networking



Venha participar de um ambiente de aprendizado e de relacionamento com CEOs de grandes organizações, os melhores estudiosos de negócios do país e empreendedores de PMEs dos mais variados ramos de atividade.

Ao longo do ano, você será orientado por um experiente e renomado CEO convidado por EXAME e poderá compartilhar com ele as questões críticas para o crescimento de sua empresa.

Você estará lado a lado com os melhores professores da Falconi. São profissionais com vasta formação acadêmica e ampla vivência do dia a dia empresarial.

Poderá ainda trocar experiências e conhecimentos e aprender com donos de empresas que estão implementando novas estratégias para crescer mesmo em tempos de crise.

3- Novas competências

Desenvolva novos conhecimentos e aprenda soluções para crescer sua empresa de forma estratégica.

Nos encontros EXAME MENTORIA PME você assistirá a painéis conduzidos pela Falconi e participará de workshops que estimulam o desenvolvimento de competências chave para a gestão da sua empresa em um ambiente de negócios complexo.

Ao final do EXAME MENTORIA PME, você terá aprofundado o entendimento do seu negócio e ampliado o repertório de conhecimentos e soluções para levar sua empresa ao próximo ciclo de crescimento.

4- Inspiração para os negócios

Além da mentoria com o CEO de uma grande organização, dos painéis e dos workshops liderados pela Falconi, no EXAME MENTORIA PME você participará de palestras inspiradoras.

De onde nascem as ideias para reinventar as empresas? Como desenvolver uma estratégia matadora para fidelizar os clientes? Qual é a hora de mudar a direção do negócio e investir em outros mercados? Como identificar nichos que garantam um oceano azul?

Você conhecerá casos de negócios, contados por líderes dos mais variados ramos de atividade, e aprenderá com as histórias de fracasso e sucesso deles.

Venha participar de conversas inspiradoras. Elas farão com que você repense o futuro de sua empresa. É uma oportunidade única que só o EXAME MENTORIA PME oferece.

—

