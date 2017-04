O programa Exame Mentoria PME Excelência

EXAME MENTORIA PME EXCELÊNCIA, um projeto de desenvolvimento de empreendedores organizado por EXAME e pela FALCONI Consultores de Resultado, terá cinco encontros ao longo deste ano. Abaixo estão os datas, detalhes e os assuntos que serão abordados em cada um dos dias do programa.

1º ENCONTRO – 19 de junho – Planejamento Estratégico

Questões abordadas: Por que pensar em estratégia? O que torna uma estratégia boa ou ruim? O sistema de estratégia para resultados. O que deve ser feito em cada etapa? Os diferenciais da abordagem da Falconi Consultores de Resultado

2º ENCONTRO – 10 de julho – Gestão para Resultados

Questões abordadas: 1-) o Sistema de Gestão das organizações: Por que é necessário? Qual a sua função? Quais os principais componentes? Que tipo de disfunção pode haver e qual o impacto nos resultados?

2-) O método de gestão: O que é um problema na organização? Como utilizar o método para solucionar problemas, visando aumentar a competitividade? Como utilizar o método para ter uma operação estável, visando previsibilidade dos resultados?

3º ENCONTRO – 21 de agosto – Gestão Financeira de Negócios

Questões abordadas: 1-) analisando a DRE: Qual a diferença entre custo do produto produzido e custo do produto vendido? O que é margem de contribuição? Quais são e como interpretar os principais indicadores de lucratividade?

2-) Analisando o Balanço Patrimonial: Como as contas estão organizadas e por que? Como interpretar os indicadores de atividade e liquidez? Como o efeito tesoura afeto o negócio

3-) Liquidez e lucratividade: Como se da a conexão entre DRE e BP? Quais são as possíveis consequências na tomada de decisão econômica financeira? Como garantir a saúde econômica financeira da empresa?

4º ENCONTRO – 18 de setembro – Gestão de Pessoas de Alta Performance

Questões abordadas: Gestão de Pessoas nas Organizações: Como isto pode aumentar a performance e os resultados? O feedback como ferramenta de gestão: Como utilizar adequadamente? Avaliação de despenho baseado no modelo de competências.

5º ENCONTRO – outubro (data a ser definida) – A Nova Economia

Questões abordadas: novos modelos de negócio: como inovar? Como as novas tecnologias estão mudando os negócios? Com a mudança nos hábitos de consumo, como continuar relevante no seu mercado? Disrupção é a saída?