O foco na eficiência

A noção, fundamentada por uma série de pesquisas e estudos, de que o empreendedor é um ser solitário nas tomadas de decisão motivou EXAME a lançar no ano passado o programa EXAME Mentoria PME. De lá para cá, dezenas de pequenos e médios empresários tiveram orientação exclusiva e presencial com o presidente de uma grande organização, além de trocar experiências com outros empreendedores e aprender com especialistas em diversas matérias da gestão.

EXAME lança uma nova edição do programa, agora com a parceria da Falconi Consultores de Resultado, uma das mais importantes consultorias de gestão do país. O programa é aberto a todas as pequenas e médias empresas que buscam acelerar o crescimento em bases sólidas e com uma visão de médio e longo prazo. Em cinco encontros, os empreendedores participam de workshops, palestras e aulas com o objetivo de ampliar seu repertório de soluções para o negócio. O ponto alto é a interação individual com o CEO de uma grande empresa, que atua como mentor e orientador do empreendedor. A Falconi acrescenta ao EXAME Mentoria PME sua experiência em gestão de negócios, introduzindo um método conhecido pela sigla em inglês PDCA (“planeje, faça, cheque e aja”). Trata-se de um sistema de gestão criado para melhorar a qualidade de produtos e serviços, reduzir custos operacionais e promover ganhos de eficiência.

Ao longo de 40 anos, a Falconi levou esse método a grandes empresas, como a Ambev, o grupo ABC, de Nizan Guanaes, e a fabricante de papel e celulose Suzano. A experiên­cia adquirida em mais de 5 000 projetos foi reunida e organizada pela Universidade Falconi, criada em 2014. Agora esse conhecimento é compartilhado com os empreendedores no programa, que começa em junho. Clique aqui para se inscrever no EXAME Mentoria PME.

Saiba como funciona o EXAME Mentoria PME:

Encontro presenciais

Cinco encontros de 8 horas de duração, realizados em São Paulo, nos quais o empreendedor participa de aulas com os professores da Universidade Falconi, palestras e workshops

Repertório relevante

Os temas discutidos nos encontros são: planejamento estratégico; gestão para resultados; administração financeira dos negócios; gestão de pessoas de alta performance; e os desafios da Nova Economia

Mentoria individual

A cada encontro, o empreendedor debate com seu mentor, durante 1 hora, os problemas críticos para o crescimento de sua empresa. O papel do mentor é ampliar o repertório do empreendedor

Investimento



Quem pode participar?

• Empresários, herdeiros, sócios e o primeiro executivo no comando.

• São aceitas até 3 inscrições por empresa.

1 pessoa: R$ 40.000,00

2 pessoas: R$ 54.000,00

3 pessoas: R$ 60.500,00

4 pessoas: R$ 65.000,00

É possível efetuar o parcelamento em até 06 (cinco) vezes.

As vagas são limitadas. Inscreva-se já!