Yoko Ono produz filme sobre seu relacionamento com John Lennon

Yoko Ono está produzindo um filme que explora seu relacionamento com John Lennon. Anthony McCarten (A Teoria de Tudo) escreve o roteiro, Michael De Luca (A Rede Social) e Josh Bratman (da Immersive Pictures) coproduzem o longa ainda sem título.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, Michael De Luca disse que o enredo “foca temas de amor, coragem e ativismo nos Estados Unidos – com a intenção de inspirar a juventude de hoje em dia a se levantar e ter uma visão mais clara do mundo que eles querem”.

Jon Lennon e Yoko Ono se conheceram em novembro de 1966, conforme a artista preparava uma exposição, chamada Unfinished Paintings and Objects, no subsolo da Indica Bookshop, em Londres.