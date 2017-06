Will.i.am esclarece e nega saída de Fergie do Black Eyed Peas

São Paulo – Ao contrário do que chegou a ser noticiado por muitos veículos esta semana, a cantora Fergie não está oficialmente fora do grupo Black Eyed Peas. A informação foi dada nesta sexta-feira, 2, pelo rapper Will.i.am, fundador do grupo.

Por meio da sua conta no Twitter, Will.i.am negou a saída da cantora e afirmou que ela e o grupo estão apenas tocando projetos diferentes no momento – ela o seu segundo álbum solo, Double Dutchess, e os outros três integrantes o novo álbum do grupo, Masters Of The Sun.

“Mentiras”, escreveu no Twitter. “Fergie está focando no Double Dutchess e o Black Eyes Peas está fazendo o Masters Of The Sun, isto não significa que Fergie está fora do grupo.”

Na quinta-feira, 1º, a revista Ahlan! publicou em sua versão online uma entrevista com Will.i.am em que ele supostamente teria confirmado a saída de Fergie. Na entrevista, Will.i.am também teria dito que não haveria uma substituta no grupo, mas que o novo projeto teria envolvimento de Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls, como apontavam alguns rumores.

Até o momento, Will.i.am não utilizou suas redes sociais para falar sobre o envolvimento real de Scherzinger no novo trabalho. Mas, em complemento à declaração sobre Fergie, o rapper explicou um pouco mais sobre o novo trabalho do Black Eyes Peas. “O novo projeto não é um álbum tradicional. É multidimensional, inovador, profundo, técnico, um nível além.”

Esperado para 2016, o novo álbum de Fergie ainda não tem previsão de lançamento. No mês passado, a cantora anunciou que trocou de gravadora e agora está na BMG, que informa que o álbum deverá ser lançado “em breve”.

No mês de setembro, a cantora volta ao Brasil para uma apresentação solo no Rock In Rio no dia 16, mesma data de Maroon 5, Shawn Mendes e Skank.