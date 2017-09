Walter Becker, guitarrista que cofundou a influente banda Steely Dan, morreu neste domingo aos 67 anos, de acordo com seu site, que não divulgou a causa da morte.

Becker era o principal guitarrista da sofisticada banda, com um toque de jazz, Steely Dan, que ele formou junto com Donald Fagen, tecladista e vocalista principal.

No seu auge durante os anos 1970, a banda alcançou hits com “Reelin’ in the Years”, “Do It Again”, “Rikki Don’t Lose That Number” e “Deacon Blues.”