Você nunca viu uma casa como a de Gwen Stefani (ela está à venda)

O divórcio de Gwen Stefani foi um assunto recorrente na mídia nos últimos seis meses e agora, a casa que a cantora dividia com o ex-marido, o também cantor Gavin Rossdale, foi posta à venda por 35 milhões de dólares.

A dupla já havia feito isso em outubro do ano passado, mas desistiram sem conseguir vender. Agora, a mansão está novamente no mercado.

Nós sempre publicamos casas de famosos aqui no site, mas a mansão de Gwen é realmente memorável – nós nunca vimos nada assim antes.

Na verdade um complexo de luxo conhecido como The Summit, o local fica em um condomínio fechado em Beverly Hills, na Califórnia, e é todo moderno.

Com 1100 metros quadrados, a casa foi feita para receber e entreter, com diversas áreas comuns internas e externas.

Dentre as amenidades da mansão, estão piscina, quadra de tênis, academia, cinema, cozinha externa e muitas lareiras.

Com seis quartos espaçosos, a suíte máster é acompanhada por dois banheiros e closets igualmente amplos.

A propriedade ainda conta com escritórios para os gerentes da casa e uma casa de hóspedes.

Com praticamente todos os cômodos abertos para o exterior (e uma vista de dar inveja), o interior leva assinatura de Kelly Wearstler e apostou em uma base branca e preta para destacar as obras de arte e as peças vibrantes, como o tapete vermelho e o sofá rosa pink, na sala.

De acordo com a Variety, que publicou a notícia, The Summit foi comprado pelos cantores em 2006 por 13,25 milhões de dólares – menos da metade do que a dupla está pedindo atualmente.

Antes de Gwen e Gavin, a mansão pertenceu à também cantora Jennifer Lopez, que vendeu a casa em 2000 por aproximadamente 4,3 milhões de dólares.

Confira mais imagens abaixo:

Essa matéria foi originalmente publicada na Casa Cláudia.