VMA é marcado por forte tom político e vitórias de Kendrick Lamar

O rapper Kendrick Lamar venceu neste domingo o prêmio de melhor vídeo do ano com “Humble” no MTV Video Music Awards, realizado em Los Angeles, em uma cerimônia com forte tom político.

O rapper, que competia em oito categorias, levou seis prêmios, incluindo videoclipe de hip-hop e direção.

Natural de Compton, sul de Los Angeles, Lamar abriu a festa com uma performance incendiária de “Humble”.

O prêmio de canção do ano foi vencido por Lil Uzi Vert por “XO Tour Llif3”. Ed Sheeran foi considerado o melhor artista do ano.

A cerimônia também reservou prêmios para Fifth Harmony, Twenty One Pilots, Kanye West, Khalid, Zayn em colaboração com Taylor Swift, e Zedd e Alessia Cara.

A premiação teve um forte tom político. Na abertura, a apresentadora da cerimônia, a cantora Katy Perry, exigiu um jornal anunciando que o “mundo está em chamas”.

Paris Jackson, filha do falecido rei do pop Michael Jackson, defendenu a resistência aos neonazistas.

Pela primeira vez, o MTV Video Music Awards concedeu um prêmio para “melhor combate ao sistema”. E nesta categoria, todos os indicados foram considerados vencedores.

O anúncio do prêmio foi feito pela mãe de Heather Hayer, que morreu há duas semanas em um ataque de um simpatizante nazista em Charlotsville (Virginia) quando protestava contra o fascismo.

“Há apenas 15 dias minha filha morreu ao protestar contra o racismo. Eu sinto muita falta dela. Fico emocionada ao ver que tantas pessoas no mundo encontram inspiração em sua coragem”, declarou Susan Bro.

Os indicados na categoria foram John Legend por “Surefire”, Logic e Damian Lemar Hudson por “Black SpiderMan”, The Hamilton Mixtape por “Immigrants (We Get the Job Done)”, além de Sean por “Light”, Alessia Cara por “Scars To Your Beautiful” e Taboo e Shailene Woodley por “Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL”.

Em um reflexo das mudanças das normas culturais, os VMA eliminaram as separações entre categorias para homens e mulheres e rebatizaram a estatueta entregue aos premiados. Antes chamada de “Homem na Lua”, agora é conhecida como “Pessoa na Lua”.

A cerimônia também foi marcada pela estreia do novo clipe da estrela pop Taylor Swift, “Look What You Made Me Do”, canção lançada na sexta-feira e que já lidera as listas de mais ouvidas nas plataformas de streaming.