Virada do ano de Salvador contará com 12 horas de shows

Thiaguinho, Lucas Lucco, Timbalada, Matheus e Kauan, Olodum, Alavontê, Dj Alok, Amanda Santiago, Avenida Se7e e Anitta integram o time de artistas que vão animar o Réveillon em Salvador.

A festa começou no dia 28 e irá até o dia 1° de janeiro, na Praça Cairu, batizada de Circuito Daniela Mercury, no bairro do Comércio.

Neste ano, de acordo com a prefeitura, o evento contará com uma média de seis apresentações por dia, diferente da edição anterior, quando cinco artistas passaram pelos palcos diariamente.

Serão mais de 50 horas de música, sendo que no dia 31 de dezembro, dia da virada, será oferecido no mínimo 12 horas de shows para o público.

Programação

Segundo a prefeitura, o Réveillon de Salvador é o único entre as capitais do Brasil que conseguiu manter o patamar de investimento mesmo diante da crise econômica que atinge o país.

Veja a programação do Réveillon de Salvador 2017, com os horários previstos de todas as apresentações: Dia 28/12 18h/19h – Alavontê 19h30/21h – Anitta 21h30/23h – Claudia Leitte 23h30/1h – Bell 1h30/3h – Simone e Simaria 3h30/5h – É o Tchan Dia 29/12 18h/19h – Rafa e Pipo 19h30/21h – Baianasystem 21h30/23h – Aviões 23h30/1h – O Rappa 1h30/3h – Timbalada 3h30/5h – Lucas Lucco Dia 30/12 18h/19h – Duas Medidas 19h30/21h – Matheus e Kauan 21h30/23h – Jorge e Mateus 23h30/1h – Ivete Sangalo 1h30/3h – Thiaguinho 3h30/5h – Alok Dia 31/12 18h/19h – Amanda Santiago 19h30/21h – Wesley Safadão 21h30/23h – Natiruts 23h30/1h – Saulo 1h30/3h – Luan Santana 3h30/5h – Psirico 5h10/6h30 – A confirmar Dia 1º/01 15h às 15h50 – Concurso 16h10 às 17h10 – Olodum 18h às 20h30 – Daniela Mercury 21h às 22h – Avenida Se7e